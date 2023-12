Von der Klinik zum Maturaball: Johannas Herzenswunsch wurde erfüllt

„Etwas Vergleichbares habe ich in meinen vielen Jahren hier noch nie erlebt“, sagt Judith Lepuschitz, Stationsleitung der Intensivstation ICU 3 im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee über den „berührendsten Moment des Jahres 2023“. Doch der Reihe nach: Alles begann am 10. Oktober, als Johanna O. mit einer schweren Lungenentzündung ins Klinikum eingeliefert wurde. Die junge Frau musste sofort intensivmedizinisch betreut und künstlich beatmet werden.

Das war Johannas größter Wunsch

Nach mehreren Wochen zeigten sich erste Behandlungserfolge. Während dieser Zeit – am 2. November – feierte Johanna auch ihren 21. Geburtstag an der Intensivstation. Ihr größter Wunsch: „Ich will meinen Maturaball besuchen, der am 18. November stattfindet.“ – „Das war schon eine große Herausforderung für uns alle. Niemand von uns konnte zu diesem Zeitpunkt

abschätzen, ob wir Johanna diesen Herzenswunsch erfüllen können“, erinnert sich das Team der ICU 3.

Ein Traum wurde wahr

Mit Unterstützung der Ärzte und Pfleger, vor allem aber durch Johannas eisernen Willen, ist es der Schülerin gelungen, ihren Traum wahr werden zu lassen. „Es war ein großer Erfolg für das gesamte Team der ICU 3. „Johannas Mutter brachte das Ballkleid von zu Hause ins Krankenhaus, unsere Mitarbeiterinnen kümmerten sich um die perfekte Frisur und das Make-Up“, so die Stationsleiterin.

©Kabeg

Ihre Begleitung: Das Team der Intensivstation

Um Johanna jede Minute im Auge zu behalten und im Notfall rasch zu reagieren, organisierte Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar den Intensivtransportwagen mit einem Arzt und einem Anästhesiepfleger. „Zusätzlich begleiteten zwei Pflegekräfte aus unserem Team die Patientin zur Abendveranstaltung“, berichtet Lepuschitz. 2,5 Stunden voller Emotion folgten, die keiner der Beteiligten je vergessen wird.

„Alles Gute und viel Gesundheit“

Johanna konnte das Klinikum Klagenfurt schließlich Mitte Dezember verlassen. „Wir wünschen unserer Patientin weiterhin alles Liebe und Gute, vor allem aber ganz viel Gesundheit für 2024“, so das Team der ICU3.