Verlobt: Dieser Schwarzenegger wagt den großen Schritt

Der 30-Jähriger Schauspieler ist in der Steiermark kein Unbekannter! Sein Papa „Arnie“ ist nämlich ein gebürtiger „Steirer Bua“, um genau zu sein, ist er sogar Grazer. In Thal befindet sich das Geburtshaus des Terminators, das jetzt das berühmte „Arnold Schwarzenegger Museum“ ist.

„Forever and ever“

Zu Weihnachten ruft man sich immer wieder in Erinnerung, was die wichtigsten Dinge im Leben sind. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Ruhe und auch der großen Empfindungen. Es wird deshalb nicht verwundern, dass sich Patrick genau diese Jahreszeit ausgesucht hat, um einen der emotionalsten Schritte des Lebens zu wagen. „Forever and ever“, so heißt es in dem Instagram-Post, welcher eindeutiger nicht sein könnte. Auf den Bildern ist er mit seiner nun Verlobten zu sehen. Er hält sie inniglich im Arm und drückt ihr einen „Schmatzer“ auf die Wange. Ihr ist das Glück ins Gesicht geschrieben. Mit einem strahlenden Lächeln präsentiert sie ihre neues Accessoire: den Verlobungsring, der ihren Finger ziert.