„Breiten sich rasant aus“: Es ist Hochsaison für Bettwanzen

Rote Flecken, kleine Bisse – bei Schädlingsbekämpferin und Tatortreinigerin Kamila Anna Horvath-Karwas steht seit Tagen das Telefon nicht mehr still. Der Grund: Mehrmals pro Tag muss sie zur Bettwanzenbekämpfung ausrücken. Die erfahrene Schädlingsbekämpferin, die in ganz Österreich im Einsatz ist, zeigt sich alarmiert. Dabei breiten sich Bettwanzen rasant aus – ein einzelnes Weibchen kann eine ganze Population begründen. Oftmals werden Bettwanzen nicht rechtzeitig erkannt, weil ein Hautausschlag nicht immer sofort auftritt. Ein Indiz für einen Befall von Bettwanzen können jedoch Kotspuren im Bett sein. Eine rasche und effektive Bekämpfung der Bettwanzen ist jedenfalls notwendig, um eine Ausbreitung zu unterbinden.

„Bettwanzen breiten sich rasant aus. Nicht selten werden Bettwanzen mit dem Reisgepäck in die eigenen vier Wände eingeschleppt“. Kamila Anna Horvath-Karwas

Tipps von der Expertin

Die erfahrene Schädlingsbekämpferin rät grundsätzlich nach der Rückkehr davon ab, Reisegepäck in das Schlafzimmer zu tragen. Nicht übersehen werden sollte, dass Bettwanzen nachtaktiv sind und daher unter dem Tag nicht zu entdecken sind. Viele unterschätzen Bettwanzen und vernachlässigen, dass sie auch über Sitze in öffentlichen Verkehrsmitteln in die eigenen vier Wände eingeschleppt werden können. Horvath-Karwas empfiehlt bei einem Verdacht eines Bettwanzenbefalles einen Schädlingsbekämpfer zu kontaktieren, um eine weitere Ausbreitung rasch zu unterbinden. Sind Bettwanzen schon länger aktiv, dann breitet sich in den Räumlichkeiten ein süßlicher Geruch aus.

Regelmäßig Bettwäsche waschen!

Grundsätzlich empfiehlt die Schädlingsbekämpferin regelmäßig die Bettwäsche zu wechseln. Ätherische Öle oder Duftkerzen können eine Ausbreitung kurzfristig eindämmen. Darüber hinaus sollte man darauf achten, dass das Bett keinen direkten Kontakt zur Wand hat, da Bettwanzen nicht fliegen können. Textilien sollten bei mindestens 60 Grad, 30 Minuten in der Waschmaschine gewaschen werden.

Häufig gestellte Fragen Wie kann es sein, dass ich Bettwanzen habe? Bettwanzen werden häufig von Reisen mit nach Hause gebracht. Bei häufigem Betten-Wechsel in unterschiedlichen Unterkünften kann es sein, dass du die Plagegeister mit in deine eigenen vier Wände schleppst. Wie kann ich einem Bettwanzenbefall vorbeugen? Wenn du zuvor auf Reisen warst, so stelle das Gepäck nicht im Schlafzimmer ab. Wasche und wechsle regelmäßig deine Bettwäsche. Wie erkenne ich Bettwanzen? Ein Indiz für Bettwanzen sind Kotspuren am Bett. In weiterer Folge entsteht bei den betroffenen ein Hautauschlag, der häufig als juckend empfunden wird. Sind Bettwanzen schon länger aktiv, dann breitet sich in den Räumlichkeiten ein süßlicher Geruch aus. Kann ich Bettwanzen sehen? Eine ausgewachsene Bettwanze ist zwischen fünf und zehn Millimeter groß und somit mit dem freien Auge sichtbar. Neugeborene Bettwanzen hingegen sind bloß einen Millimeter groß. Wann sind Bettwanzen aktiv? Bettwanzen sich nachtaktiv und deshalb tagsüber nicht zu entdecken. Was mache ich, wenn ich Bettwanzen habe? Alle Textilien sollten bei 60 Grad in der Waschmaschine mindestens 30 Minuten gewaschen werden. Auch ätherische Öle und Duftkerzen können die Ausbreitung eindämmen. Hilft das alles nichts, so sollte man einen Schädlingsbekämpfer kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.12.2023 um 10:38 Uhr aktualisiert