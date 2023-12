Neues Plasmazentrum eröffnet in Villach

Im menschlichen Körper befinden sich im Durchschnitt 5 bis 7 Liter Blut. Das Blut besteht zu 40 Prozent aus Blutzellen (den roten und weißen Blutkörperchen) und zu 60 Prozent aus dem flüssigen Bestandteil, dem Blutplasma. Das Blutplasma ist gelblich und enthält 92 Prozent Wasser, in etwa 1 Prozent Mineralsalze und zirka 7 Prozent Proteine. Die Herstellung lebensnotwendiger Medikamente erfolgt aus diesen genannten Proteinen.

Neues Zentrum in Villach

2020 eröffnete ein BioLife Plasmazentrum in Klagenfurt. Nun erweitert BioLife sein Netzwerk um einen weiteren Standort in Kärnten. Die Eröffnung des Plasmazentrums in Villach am Hans-Gasser-Platz soll im kommenden Jahr 2024 erfolgen. Online wird bereits nach einem Standortleiter gesucht.

Plasma für Medikamente

Immer mehr Menschen brauchen im Laufe ihres Lebens Medikamente, die aus menschlichem Blutplasma hergestellt werden. Manche benötigen Plasma im Rahmen einer medizinischen Notversorgung, etwa nach einem Unfall oder bei einer Operation. Andere Menschen, z. B. jene mit einer Immunerkrankung, sind ein Leben lang auf Medikamente aus Blutplasma angewiesen, um überleben zu können. Mit einer Plasma-Spende kann man nicht nur Leben retten, sondern man bekommt als kleines Dankeschön auch 30 Euro obendrauf.