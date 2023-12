Wende bei den Pochers: Weihnachten getrennt, zum Geburtstag vereint

Viele feiern Weihnachten im Kreise der Familie. Nicht so war es bei Amira und Oliver Pocher – Nach ihrer Trennung entschlossen sich dabei heuer außerdem dazu, das besinnlichste Fest des Jahres nicht gemeinsam zu feiern. Amira lud ihre Mutter und Bruder Hima für ein gemeinsames Weihnachtsfest zu sich nach Köln ein.

Weihnachten getrennt gefeiert

Olli hingegen wird Weihnachten nicht mit Amira und den beiden Söhnen feiern, trotz Einladung von Amira. Er ist über die Feiertage nach Miami zu seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden und den drei gemeinsamen Kindern geflogen und durfte bei Sonnenschein in Badehose auf „Santa Claus“ warten.

Jüngstes Pocher-Mitglied feiert Geburtstag

Nach den Feiertagen steht aber schon der nächste wichtige Tag für die Familie Pocher an: Der jüngste Sohn feiert am heutigen Mittwoch, dem 27. Dezember, seinen vierten Geburtstag. Für diesen besonderen Tag werden Amira und Oliver Pocher laut einem Bericht der deutschen „Bild“ sehr wohl zusammenkommen. Dem Artikel zufolge wird Olli mit Sandy und den Kindern beim Geburtstag des jüngsten Pocher-Mitglieds antanzen.

Im Geburtstags-Fieber

Amira ist auch schon ganz im Geburtstagsparty-Fieber. In ihrer Instagram-Story können ihre Follower begleiten, wie sie die Vorbereitungen für den Geburtstag trifft. So viel steht schon einmal fest: Ihr Sohn bekommt eine Dinosaurier-Torte. Der Kuchen sorgt in seiner anfänglichen Form bei dem ein oder anderen zweideutigen Denker für Schmunzeln – am besten ihr seht es selbst in Amiras Story.

„Mama und Papa sollten sich zusammenreißen“

Apropos, das Thema Geburtstagsparty nach Trennungen war vor einigen Wochen Gesprächsstoff im Podcast „Die Pochers“. „Im Sinne der Kinder sollte man sich gerade bei Geburtstagen zusammenreißen und das auch zusammen zu erleben, weil das für die Kinder ja schöner ist, wenn Mama und Papa da sind“, sagte Sandy in der Sendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.12.2023 um 13:31 Uhr aktualisiert