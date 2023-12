St. Veit bietet auch heuer kostenlose Christbaumentsorgung an

St. Veit an der Glan

Früher oder später liegen unter dem Christbaum keine Geschenke mehr, sondern nur noch jede Menge Nadeln. Spätestens dann ist es Zeit, den Baum zu entsorgen. Dazu bietet die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan auch heuer wieder die Möglichkeit zur kostenlosen Christbaumentsorgung an.

Hier können die Christbäume entsorgt werden: Rennbahngelände (Haupteingang) Millenniumspark (öffentlicher Parkplatz) Wayerfeld (Nähe ehem. Bäckerei) Aura-Siedlung St. Donat (Anhöhe Richtung Norden) Glandorf (Bereich Glanfeldgasse/Bahnweg)



Christbaumschmuck vorher entfernen

Wichtig wäre, den gesamten Christbaumschmuck inklusive Lametta vom Baum zu entfernen. „Die Bäume werden geschreddert und als Strukturmaterial zur Kompostierung verwendet“, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Wer seinen Christbaum erst nach dem 16. Jänner 2024 entsorgen will, kann den Christbaum kostenlos direkt bei der Kompostieranlage in der Handelsstraße 2A abgeben.