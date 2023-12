Völlig verwahrlost: Kärntner rettete Hundewelpen auf Autobahn

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 15:05 / ©LPD Kärnten

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau traute seinen Augen nicht, als er in der Nacht auf den 27. Dezember 2023 plötzlich einen völlig verwahrlosten Hundewelpen mitten auf der Fahrbahn der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach entdeckte. Er rettete das Tier und nahm den Hund vorerst mit nachhause, um ihn dort versorgen zu können.

Nicht gechippt

Am frühen Morgen meldete er den Fund bei der Polizeiinspektion Möllbrücke, wo man sofort alles in Bewegung setzte, um den Besitzer des Welpen ausfindig zu machen. Doch dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, denn der Vierbeiner ist nicht gechippt. Damit ist es unmöglich, die Halter-Daten zu ermitteln.

Polizei bittet um Hinweise

Mittlerweile wurde der kleine Hund zu einer Tierärztin im Bezirk Spittal an der Drau gebracht. „Es handelt sich um einen völlig gesunden Schäfermischling“, teilen die Beamten mit. Nachdem im Bezirk keine Anzeige bezüglich eines abgängigen Hundewelpens vorliegt, bitten die Beamten nun um Hinweise.