Er wollte gerade Diebesgut verkaufen: Polizei schnappt Einbrecher

Der erste Einbruch fand am 16. Dezember gegen 21.30 Uhr statt. Der damals unbekannte Täter brach in die Umkleidekabine eines Sportvereins in Klagenfurt ein. Er erbeutete dabei Sportschuhe, Sporttaschen sowie eine Spielkonsole im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro.

Vignetten gestohlen

In der Nacht zum 21. Dezember schlug er dann bei einer Gesundheitseinrichtung in Klagenfurt zu. Dabei wurden aus den Büroräumlichkeiten 40 Stück Autobahnvignetten und mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen.

Auf frischer Tat erwischt

Am Montag, dem 25. Dezember, um 21.30 Uhr konnte ein 34-jähriger türkischer Staatsbürger im Stadtgebiet von Klagenfurt auf frischer Tat geschnappt werden, wie er gerade dabei war gestohlene Vignetten zu verkaufen. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen. Im Zuge der Erhebungen konnte ermittelt werden, dass der Mann auch für die Einbrüche in die Sportstätte und die Gesundheitseinrichtung verantwortlich war. Er zeigte sich zu den Vorwürfen teilweise geständig. Er wurde in die JA Klagenfurt eingeliefert.