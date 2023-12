Wirtepaar haucht Himmelberger Landgasthaus neues Leben ein

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 16:01 / ©Google Maps

Jürgen und Patricia Brandner sind keine Unbekannten in der Gastronomiebranche. Sieben Jahre lang betrieb das Wirtepaar das Gasthaus „Schallerwirt“ in der Äußeren Einöde. Die Suche nach einer neuen Herausforderung führte sie nun nach Himmelberg. Dort stießen sie auf das derzeit leerstehende Landgasthaus „Zeilinger“. Diesem wollen die beiden jetzt neues Leben einhauchen. Doch bis zur Eröffnung am 2. Februar 2024 ist noch viel zu tun. „Im Jänner erfolgt die Übergabe, danach werden wir uns erstmal einrichten“, erklärt Jürgen Brandner im Gespräch mit 5 Minuten. Aus dem ehemaligen italienischen Haubenlokal soll künftig nämlich ein gemütliches Lokal für jedermann werden.

Wirtepaar will mit Kärntner Küche durchstarten

„Wir bleiben unserem altbekannten Konzept natürlich treu und werden Kärntner Hausmannskost anbieten.“ Nur die allseits bekannten Pizzen werden vorübergehend auf der Menükarte fehlen. „Wir arbeiten auf Hochtouren daran, auch diese anbieten zu können“, betont Brandner. Jedoch müssen dafür zunächst einige bauliche Maßnahmen umgesetzt werden. Voraussichtlich wird es aber Mitte bis Ende dieses Jahres so weit sein.

Mitarbeiter gesucht

Auch Feiern will man im Lokal ausrichten. Im Augenblick will sich Brandner aber vor allem auf die Mitarbeitersuche konzentrieren: „Wir benötigen dringen Vollzeit- und Teilzeitkräfte sowie Aushilfen in der Küche und im Servicebereich.“ Interessierte können sich jederzeit unter der Telefonnummer 0650 6266674 bei dem Unternehmer melden.