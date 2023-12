Grazer Einkaufszentrum sammelt Winterjacken fÃ¼r Notschlafstellen

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 16:59 / ©CITYPARK

„Niemand soll im Winter frieren und schon gar nicht auf der Straße schlafen müssen!“, findet auch Center-Manager Waldemar Zelinka. Deshalb findet die Spendenaktion bereits das zweite Mal in Kooperation mit der Caritas-Winternotschlafstelle statt. Zum einen mit der Winterjacken- und Wintermantel-Aktion zum anderen gehen die ganzen Einnahmen aus dem Lebkuchenhaus-basteln an die Caritas-Winternotschlafstelle. Die abgegebenen Jacken und Mäntel sollen in einwandfreiem Zustand mit funktionierenden Reisverschlüssen sein.

Caritas-Winternotschlafstelle

Die Kosten für die Caritas belaufen sich pro Nacht und Verpflegung pro Person auf rund 15 Euro und Hygieneartikel pro Woche auf 30 Euro. Um die Einrichtung bis Anfang April offen zu halten und obdachlosen Menschen eine warme Unterkunft in kalten Winternächten anbieten zu können, werden laufend Spenden benötigt.