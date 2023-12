Gaston Glock gestorben

Mit 80 handverlesenen Gästen, Freunden, Journalisten und Wegbegleitern feierte der Industrielle Gaston Glock im Juli dieses Jahres noch seinen 94. Geburtstag. Nun ist der österreichische Ingenieur und Unternehmer verstorben – und das kurz nach Weihnachten. In einem emotionalen Posting nahm seine Gattin Kathrin Glock Abschied. Es zeigt ein rührendes schwarz-weiß Foto von ihr und Glock, in dem er sie auf die Stirn küsst. „Endless love“, [zu deutsch: Endlose Liebe] schrieb sie dazu. Gaston Glock hat zudem drei erwachsene Kinder.

Erfolgreicher Unternehmer

Glock entwickelte 1980/81 eine neuartige Pistole – die Glock 17 – welche 1982 als neue Armeepistole beim österreichischen Bundesheer eingeführt wurde. In der Folge gründete er die Waffenproduktionsfirma Glock GmbH, die mittlerweile auf der ganzen Welt einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Zusätzlich zur nach wie vor bestehenden Produktionsstätte in Deutsch-Wagram wurde 1985 auch in Ferlach eine Produktionsstätte begründet. „Gaston Glock hat die GLOCK Gruppe zeitlebens strategisch ausgerichtet und auf die Zukunft vorbereitet. Sein Lebenswerk wird in seinem Sinne weitergeführt“, so das offizielle Statement des Unternehmens.

©eu.glock.com Auf der Glock-Webseite wurde bereits ein Nachruf verfasst. Man versichert: „Gaston Glock hat die GLOCK Gruppe auf die Zukunft vorbereitet.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.12.2023 um 18:26 Uhr aktualisiert