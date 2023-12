Einigung bei Handels-KV: Um so viel Prozent steigen jetzt die Gehälter

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 19:19 / ©GPA

Dies bedeutet eine durchschnittliche Erhöhung der Gehälter um 8,43 %. Mit dem Abschluss wurde das Mindestgehalt für Berufseinsteiger deutlich über 2000 Euro erhöht. Das neue Mindestgehalt für Berufseinsteiger liegt nun bei 2.124 Euro. Die Lehrlingseinkommen werden im ersten Lehrjahr auf 880 Euro im zweiten Lehrjahr auf 1130 Euro und im dritten Lehrjahr auf 1430 Euro angehoben. Das ist ein Erhöhung von 10 %.

Gehaltserhöhung ab 1. Jänner

„Für uns war wichtig, dass wir einen dauerhaft wirksamen Gehaltsabschluss für alle erreichen. Wesentlich ist weiters, dass wir die von den Arbeitgebern vorgeschlagene Einmalzahlung vom Tisch bekommen haben. Diese wäre auf Perspektive ein riesiges Verlustgeschäft für die Angestellten gewesen. Leider gibt es noch keine Bereitschaft von Seiten der Arbeitgeber, über Elemente der Arbeitszeitverkürzung zu reden. Das wäre für die Branche ein echter Meilenstein gewesen und hätte die Attraktivität deutlich erhöht. Es ist gut, dass die Beschäftigten nun eine Gehaltserhöhung mit 1. Jänner garantiert bekommen, die rechtsverbindlich ist und nicht dem Goodwill einzelner Arbeitgeber ausgeliefert sind. Ich möchte hiermit auch an jene Arbeitgeber, die sich mehr leisten können, den Appell geben, dass Sie weitere innerbetriebliche Gehaltsrunden einlegen und so die Beschäftigten vom Erfolg profitieren lassen“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger.

Streiks haben Wirkung gezeigt

„Auch wenn wir nicht alle unsere Ziele erreichen konnten, ohne den Druck der Warnstreiks wäre dieser Abschluss nicht möglich gewesen. Nachdem die Arbeitgeber zwei Runden lang gar nichts und dann 5 Prozent geboten haben, gab es eine ordentliche Bewegung im Verhandlungsprozess. Es waren die tausenden Beschäftigten, die in den letzten Wochen betrieblich aktiv wurden und Mut zeigten, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben“, sagt der Vorsitzende des GPA Wirtschaftsbereichs Handel, Martin Müllauer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.12.2023 um 19:21 Uhr aktualisiert