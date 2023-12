Sessellift rammte Schifahrerin: Verletzt

Die 51-jährige Tschechin war am Mittwoch zum Schifahren am Mölltaler Gletscher und stellte sich für eine Fahrt mit dem Alteck-Sessellift an. Durch den Druck etlicher anstehender Schifahrer dürfte der „Zustiegseinteiler“ aufgegangen sein und die Frau konnte am halb geöffneten Balken vorbeifahren und auf das Förderband rutschen. Als der nächste Sessellift in die Station einfuhr, passierte es.

Frau wurde von Lift gerammt

Die Frau wurde von diesem regelrecht gerammt und nach links auf die Gummimatte geschleudert. „Sie zog sich Verletzungen zu und musste von der Pistenrettung geborgen werden“, heißt es seitens der Polizei. Im Anschluss begab sie sich ins Krankenhaus Spittal an der Drau.