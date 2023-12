Veröffentlicht am 28. Dezember 2023, 09:30 / ©Daniel Schöffmann

Beim sogenannten “Schappen” ziehen die Kinder in Kärnten am 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, von Haus zu Haus und wünschen den dortigen Bewohnern Gesundheit und Glück fürs neue Jahr. Begleitet werden die Wünsche mit Schlägen auf die Gesäße der Erwachsenen. Die Kinder verwenden dazu eine sogenannte “Tase”, also einen Zweig vom Weihnachtsbaum oder auch Ruten. Dabei sagen sie meist einen kurzen Reim auf.

Ein beliebter Schappen-Spruch „Frisch und g’sund, frisch und g’sund,

Lang leben und g’sund bleiben

und a glücklichs Neujahr!

Frisch und g’sund, frisch und g’sund

long lebm und g’sund bleibm

nix klunzn und nix klogn

bis i wieda kum schlogn!“

Schöner Brauch, mit ernstem Hintergrund

Der geschichtliche Hintergrund für den Tag der unschuldigen Kinder ist eigentlich ein trauriger. An diesem Tag gedenkt man nämlich der Kindermorde in Betlehem, die auf Befehl von König Herodes durchgeführt wurden. Deswegen werden die Erwachsenen symbolisch mit den Tannenzweigen “bestraft”. Heutzutage ist der Brauch allerdings nicht mehr zur “Züchtigung” gedacht, sondern eher zur “energetischen Reinigung”. Durch das Schappen mit der “Tase” soll die Lebenskraft der Pflanze auf die Erwachsenen übertragen werden und ihnen Gesundheit und Glück im neuen Jahr bescheren.