Weißensee ab heute zum Eislaufen freigegeben

Für Eisschnellläufer und Genusseisläufer steht eine drei Kilometer lange Rundbahn am Westteil des Weissensees zur Verfügung (ohne Präparierung). Die Eiseinstiege befinden sich beim Camping Müller in Praditz sowie in Techendorf-Süd beim Kindergelände auf der Seewiese (Tschatscheleria). Um ein sicheres Eislauferlebnis zu gewährleisten, sind die Absperrungen und Hinweisschilder (z.B. Nordufer meiden!) unbedingt zu beachten.

Förderbeitrag für Eis- und Loipenflächen

Für die Benützung der Eis- und Loipenflächen wird von Tagesgästen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr ein Förderbeitrag in Höhe von 8 Euro für das Tagesband und für ein Saisonband 85 Euro eingehoben. Die Förderbänder sind in der Weissensee Information, der Gemeinde sowie bei den Eis- und Loipenbutlern vor Ort erhältlich. Der Schritt zur Eis- und Loipenbewirtschaftung für Tagesgäste wurde auf Grund der enormen Instandhaltungskosten notwendig. Die Einnahmen werden zweckgebunden für die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur am See verwendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 10:33 Uhr aktualisiert