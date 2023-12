Klagenfurter Studentin (19) startet als Model voll durch

Entdeckt wurde die 19-jährige von dem steirischen Topmodel Sarah Schmidt, Österreichs Model des Jahres aus dem Vorjahr. Bei einer Zugfahrt zu einem Volleyball-Turnier entdeckte Schmidt die Klagenfurter Studentin, rasch stellte sich heraus, dass Laura-Sophie mit Sarah´s Schwester Sabrina Schmidt befreundet war. Heute wird Lang genauso wie Schmidt von der spanisch-amerikanischen Agentur 1st Place Models von Österreichs Nächstes Topmodel Erfinder Dominik Wachta gemanagt.

Der Traum vom Modeln wurde wahr

Diesen Mittwoch war die schöne Studentin dann erstmalig gemeinsam mit ihrer Entdeckerin Sarah Schmidt am Laufsteg zu sehen. Für die amerikanisch-vietnamesische Designerin Victoria Amerson (Victoria K. Design), das steirische Schmuck-Label Wisdom of the Source von Schmuck-Designerin Petra Glatz, sowie für Haute Couture Award Austria Siegerin Julia-Lara König präsentierte sie dabei im Urbans Lounge Restaurant im Wiener Sonnenwendviertel edlen Schmuck und elegante Mode. Die Modeshows waren Teil des Events vom Wiener Modemagazin „Vienna Dreams“ das hier seine Winter-Ausgabe präsentierte. Doch auch schon zuvor konnte Laura-Sophie Lang punkten. Die, übrigens im steirischen Weiz geborene, Studentin war so zum Beispiel für US-Designerin Erika Suess im Einsatz, für die größte österreichische Fotografen-Schule LIK-Academy gebucht, shootete in Mailand mit Top-Fotografen Teo Greenberg, war ein weiteres Mal in Mailand für Fotografin Vanessa Caimi und war vor der Kamera bekannter Fotografen wie Sandra Deutsch oder Mirza Muslic.

©Albert Stern | Die Models von 1st Place Models mit Designerin Victoria Amerson. (von links nach rechts: Sarah Schmidt, Caroline Fiedler, Kassara Speiser, Lea Zeisberger, Laura-Sophie Lang, Katharina Jordan sowie Designerin Victoria Amerson) ©Albert Stern | Die Models präsentierten auch edle Schmuckstücke von Wisdom of the Source (von links nach rechts: Caroline Fiedler, Kassara Speiser, Lea Zeisberger, Laura-Sophie Lang, Katharina Jordan & Sarah Schmidt)

Den Event am Mittwoch genoss Laura-Sophie jedenfalls sichtlich, durch die sehr unterschiedlichen Shows war er aber eine große Herausforderung: Während Julia Lara König auf den klassischen internationalen Walk setzte, wurde die Show für Victoria K. Design zu Klängen von 50 er und 60 er Jahre Musik teilweise getanzt und der Schmuck von Wisdom of the Source wurde mit größtmöglicher Eleganz präsentiert. Neben Lang und Sarah Schmidt waren noch deren 1st Place Models Kolleginnen Katharina Jordan, Caroline Fiedler, Kassara Speiser (die zusammen mit dem portugiesischen Topmodel Adriana Sofia Lopes das Cover des Vienne Dreams ziert) sowie Lea Zeisberger im Catwalk-Einsatz zu sehen.

„…international bereits großes Interesse an ihr“

Das Highlight des Abends war dann aber die Präsentation der neuen Vienna Dreams Ausgabe die von den Fotografen Georg Graml (von dem das Cover-Foto stammt), Alex Kaiser, Eva Drosdek und Andy Novotny vorgenommen wurde. Währenddessen verteilten die Models die brandneue Ausgabe des Mode & Lifestyle Magazins. Durch den Abend im Urbans Lounge Restaurant führte übrigens 1st Place Models Director Dominik Wachta der direkt aus Spanien anreiste. Er ist voll des Lobs für Laura-Sophie Lang: „Obwohl wir noch an ihrem Portfolio arbeiten, gibt es international bereits großes Interesse an ihr. Sie bringt alles mit, was man für eine internationale Karriere als Model braucht, wir sind sehr froh, dass wir mit ihr zusammen arbeiten können!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 11:02 Uhr aktualisiert