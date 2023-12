Festnahme nach Angriffen auf Barkeeper und Polizisten

Veröffentlicht am 28. Dezember 2023, 11:51 / ©BMI/Gerd PACHAUER

Während die Polizei den Vorfall untersuchte, versuchte der Beschuldigte erneut, den Barkeeper anzugreifen, wurde aber von den Polizeibeamten daran gehindert. Dabei griff der Beschuldigte einen einschreitenden Beamten an und versetzte ihm einen Stoß in den Oberkörperbereich.

Er wurde festgenommen

Während der Festnahme setzte der Beschuldigte weiterhin aktiven Widerstand gegen die Polizeibeamten und griff sie mit mehreren Schlägen und Tritten an, um sich der Verhaftung zu widersetzen. Ein Polizist wurde dabei so stark am rechten Knie verletzt, dass er den Dienst verlassen musste, um die Verletzung im Unfallkrankenhaus behandeln zu lassen. Der Festgenommene wird einer Anzeige unterzogen.