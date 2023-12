58-jährige Frau wurde in Wien vergewaltigt und bestohlen

Die Frau wurde sehr schwer verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Wien gebracht werden.

Sie wurden inhaftiert

Nach intensiven Untersuchungen und intensiver Suche konnten die beiden Verdächtigen, ein 22-jähriger aus Italien und ein anderer 22-jähriger aus Rumänien, am 26. Dezember 2023 gefunden werden. Sie wurden vorläufig in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen. Beide Männer haben teilweise zugegeben, was ihnen vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie inhaftiert und in eine Justizanstalt gebracht.