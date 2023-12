Silvester 2023: Wichtige Informationen zum Umgang mit Pyrotechnik

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels wurde von Seiten der Polizei Steiermark, der Wirtschaftskammer Steiermark und der Initiative „Gemeinsam.Sicher in der Steiermark“ über den Kauf und den sicheren Umgang von und mit pyrotechnischen Gegenständen umfassend informiert.

Experten informierten

In Form einer Pressekonferenz standen der Gremialgeschäftsführer der Sparte Bauen, Technik und Wohnen der Wirtschaftskammer Steiermark, Hardo-Horst Hrastinik, sowie Oberst Rene Kornberger als sprengstoffkundiges Organ anwesenden Medienvertreterinnen Rede und Antwort.

Die zentralen Botschaften der Pressekonferenz waren: Hohe Gefährlichkeit in Zusammenhang mit illegaler Pyrotechnik

Empfohlener Kauf bei nationalen und gewerblichen Händlern

Verbot der Verwendung (F2 bis F4) im Ortsgebiet und in der Nähe von Menschenansammlungen

Sicherer Umgang mit erlaubten pyrotechnischen Gegenständen

Dringender Apell

Die Polizei Steiermark warnt ausdrücklich vor Verletzungen in diesem Zusammenhang. Wählen Sie im Bedarfsfall so schnell wie möglich den Notruf 144 oder 133. Nur so können die Einsatzkräfte so schnell wie möglich für entsprechende Hilfe sorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 14:21 Uhr aktualisiert