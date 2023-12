Warum ein Verzicht auf Feuerwerke zu Silvester wichtig ist

Veröffentlicht am 28. Dezember 2023, 16:11 / ©Montage: Pixabay

„Feuerwerke mögen zwar schön anzuschauen sein – sie verursachen aber auch viel Leid für Tiere und Umwelt”, betonen Lang und Lackner. Sie appellieren daher an die Steirer, auf das Abschießen von Raketen und das Zünden von Böllern und Krachern zu Silvester zu verzichten.

Tiere geraten bei Lärm in Panik

Der Lärm und die Lichtblitze versetzen viele Tiere in Panik. Haustiere wie Hunde und Katzen trauen sich oft erst nach Stunden aus ihren Verstecken. Noch schwerwiegender können die Folgen für Wildtiere wie Rehe, Vögel oder Hasen sein: Sie fliehen häufig vor der vermeintlichen Gefahr aus ihren angestammten Revieren, mitunter verletzen sie sich auf der Flucht sogar. Auch auf die Umwelt haben Feuerwerke beträchtliche Auswirkungen: Sie belasten die Luft, die eingeatmet wird, mit Feinstaub, und die in den Knallkörpern enthaltenen Chemikalien belasten die Böden und Gewässer. Außerdem verursachen sie jedes Jahr österreichweit rund 1000 Tonnen Abfall, der zu einem guten Teil in der Natur landet.