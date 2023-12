VinziWerke Graz: Airbnb-Inserat als Spendenaufruf für Obdachlose

16 Baucontainer, 32 kleine, aber feine Schlafplätze. Wer im VinziDorf in Graz einzieht, reduziert sich auf das Wesentliche, verspricht das Inserat auf der beliebten Buchungsplattform AirBnB: ein Dach über dem Kopf, ein Einzelbett zum Schlafen, ein Tisch zum Essen, ein Stuhl zum Sitzen, ein Schrank für wenige Habseligkeiten, eine Tür zum Ein- und Austreten, ein Fenster für Tageslicht und frische Luft.

High-Standard in der sozialen Qualität

Im VinziDorf in Graz nächtigen Gäste neben ehemals obdachlosen, alkoholkranken Personen. Abgedeckt werden alle primären Bedürfnisse wie Kleidung, Hygieneartikel und eine warme Mahlzeit am Tag. In Summe bietet die Unterkunft einen Substandard in der baulichen Qualität, aber einen High-Standard in der sozialen Qualität!

Unterkunft gesucht? Andere suchen täglich.

Dass es sich bei dem Inserat um einen Schmäh handelt, der Teil einer Spendenkampagne ist, erkennen Suchende erst auf den zweiten Blick. Ziel der Kampagne ist es, auf die Not von wohnungs- und obdachlosen Personen in Graz aufmerksam zu machen und gleichzeitig mehr junge Menschen zum Spenden zu motivieren. Denn diese fehlen den VinziWerken aktuell.

Digital & über soziale Medien

„Eine jüngere Zielgruppe erreichen wir am besten digital und über soziale Medien“, sagt Dietmar Muchitsch, CEO der ideengebenden Werbeagentur wolke blau, mit der die VinziWerke die Kampagne im Rahmen eines pro-bono-Projektes umsetzen. Gestreut wird das Thema neben AirBnB über Google Suchanzeigen und in sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Spenden können Unterstützer jetzt auch schnell und einfach via PayPal.