Neue FÃ¶rderungen fÃ¼r SchutzausrÃ¼stung in der Steiermark

Trotz der ständigen technologischen Weiterentwicklung besteht bei forstwirtschaftlichen Arbeiten nach wie vor ein erhöhtes Gefahrenpotential. „Immer wieder kommt es in der Steiermark tragischer Weise zu Forstunfällen. Die Sicherheit muss bei Forstarbeiten an erster Stelle stehen“, betont Landesrätin Simone Schmiedtbauer. „Unser Wald schafft Arbeitsplätze für 55.000 Menschen. Bei ihrer Sicherheit darf keinesfalls gespart werden. Als Land Steiermark haben wir daher die Förderung von Schutzausrüstung verlängert und mit neuen Ressourcen ausgestattet. Wir möchten unsere Wälder nutzen, aber sicher″, so Schmiedtbauer.

Hunderte Verletzte in einem Jahr

Allein in diesem Jahr gab es in der Steiermark hunderte Verletzte bei Forstunfällen. Besonders hoch ist das Unfallrisiko gerade bei der Aufarbeitung von Sturmholz, sodass der Arbeitssicherheit besonderes Augenmerk geschenkt werden muss. Die meisten Unfälle passieren laut Unfallstatistik in Folge von Unachtsamkeit und Fehleinschätzungen sowie durch den falschen Umgang mit der Motorsäge. Ursache vieler Verletzungen ist die mangelnde Kenntnis über die spezifischen Gefahren bei der Waldarbeit sowie das Fehlen der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung (Schnittschutzhose, Forstsicherheitsjacke, Forst-Sicherheitsarbeitsschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schutzhelm und Erste-Hilfe-Paket). Für das kommende Jahr werden daher 20.000 Euro aus dem Budget des Lebensressorts zur Förderung vom Ankauf genau dieser Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt.

Details zur Förderung: Der Ankauf von privater persönlicher Schutzausrüstung im Wert von 250 bis 500 Euro wird mit 100 Euro gefördert. Für Anschaffungen über 500 Euro beträgt die Förderung 200 Euro. Als Grundlage dient der Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer. Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ist die Absolvierung einer entsprechenden eintägigen forstlichen Sicherheitsschulung.

Beantragung bis Ende 2024

Alle Ausrüstungsteile einer privaten Schutzausrüstung können in beliebiger Kombination im Rahmen dieser Förderung angekauft werden. Beantragungen sind bis zum Ausschöpfen der zur Verfügung stehenden Mittel bzw. bis längstens 31. Dezember 2024 möglich. Die einschlägige Schulung darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen und der Ankauf der Schutzausrüstung darf auch noch nicht durch eine andere Förderstelle gefördert worden sein.