Über 10.000 Kärnten-Tickets wurden an Öffi-Fahrer verkauft

„Das bedeutet, dass 18 Mal mehr Kärntner im Besitz einer Jahreskarte sind als vor der Einführung der beiden Tickets. Und es werden täglich mehr“, freut sich Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). „Ein gut ausgebautes Angebot und ein attraktiver Tarif sind die wichtigsten Bausteine zum Umstieg auf die Öffis“, ist er überzeugt. In den vergangenen Jahren wurde ein wahrer Aufholprozess in Kärnten gestartet. Noch nie zuvor sei so viel in den öffentlichen Verkehr investiert worden.

63 Millionen Euro werden in Angebotsausbau investiert

„Viele Verbindungen sind deutlich besser ausgebaut worden, als man es gewohnt ist. Auch in der Region und am Wochenende gibt es stetig mehr Angebot“, betont Schuschnig. Darüber hinaus würden die Umsteigertage maßgeblich am Aufschwung des Kärnten Tickets beitragen. Auch 2024 soll der Ausbaupfad weiter fortgeführt werden. „Insgesamt 63 Millionen Euro stehen im kommenden Jahr für den Angebotsausbau und die Taktverdichtung zur Verfügung“, weiß der Landesrat.