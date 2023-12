Gartenhaus stand in Flammen: Jetzt steht Brandursache fest

Veröffentlicht am 28. Dezember 2023, 18:00 / ©Markus/ #17540152/stock.adobe.com

Wie berichtet, standen in der Nacht auf den 28. Dezember 2023 die Freiwilligen Feuerwehren Eitweg, Gemmersdorf und St. Andrä mit insgesamt 52 Kräften im Einsatz, nachdem ein Gartenhaus in Eitweg in Brand geraten war. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte glücklicherweise verhindert werden. Auch verletzt wurde niemand.

Jetzt steht Brandursache fest

Die Brandermittlungen wurden noch am selben Tag von einem Brandsachverständigen des Bundeskriminalamts Wien, einem Amtssachverständigen des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes und einem Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten aufgenommen. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass ein Defekt an der Elektroinstallation mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Brandgeschehen geführt hat.