Rodelunfälle forderten die Villacher Bergrettung

Eine 52-jährige Villacherin war am Donnerstag mit ihrer Bekannten am Dobratsch rodeln. Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Rodel und verletzte sich bei der Abfahrt am Knie und im Gesichtsbereich. „Durch die Verletzungen war es ihr nicht mehr möglich, selbstständig abzusteigen und sie setzte deshalb den Notruf ab“, heißt es seitens der Bergrettung Villach, die in der Folge mit sieben Kräften ausrückte.

Zweiter Rodelunfall innerhalb kürzester Zeit

Der Voraustrupp versorgte die Dame und hielt sie durch Thermomaterial warm. Der nachrückende Trupp startete mit dem Akia von der Rosstratte aus in Richtung der Einsatzörtlichkeit. „Die Verletzte wurde inzwischen durch eine Vakuummatratze stabilisiert und anschließend mit dem Akia zur Rosstratte gebracht“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Jedoch ereignete sich beinahe zeitgleich ein weiterer Rodelunfall – ebenfalls am Dobratsch: Eine 40-Jährige stürzte mit ihrem Rodel nahe der Rosstratte und verletzte sich im Nackenbereich. Beide Verletzten wurden mit der Rettung zur weiteren Behandlung ins LKH Villach gebracht.