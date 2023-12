Marco Schwarz nach Albtraum-Diagnose: „Ich will wieder zurück“

Die Abfahrt auf der Stelvio in Bormio am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, wurde von einem schweren Sturz überschattet. ÖSV-Star Marco Schwarz musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Am heutigen Freitag, dem 29. Dezember, soll der 28-jährige Kärntner in der Privatklinik Hochrum von Dr. Christian Fink operiert werden.

„Ich habe sofort gespürt, dass etwas nicht passt“

Zunächst war von Schmerzen im Knie die Rede. Für genauere Untersuchungen wurde er nach Innsbruck gebracht. Schließlich die Albtraum-Diagnose: „Blacky“ hat sich beim Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Innen-Meniskus und einen leichten Knorpelschaden innen im rechten Knie zugezogen. „Nach dem Schwung hat es mir das rechte Knie reingedrückt. Ich hab‘ sofort gespürt, dass etwas nicht hundertprozentig passt“, erinnert sich Marco Schwarz an den bitteren Moment zurück.

Schwarz optimistisch

„Blacky“ führte bislang im Gesamtweltcup, aber leider ist nach dem Sturz für ihn die Saison fürhzeitig beendet. Trotz der schlechten Nachrichten zeigte sich Marco Schwarz optimistisch: „ch habe ja gleich gemerkt, dass irgendetwas nicht passt. Auch wenn eine Operation notwendig ist, geht es mir den Umständen entsprechend gut. Der Blick ist nach vorne gerichtet und das Ziel ist klar: ich will wieder dorthin zurückkommen, wo ich war. Dafür werde ich alles geben.“ Der Ski-Star wird sich jetzt voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren.