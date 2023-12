Demokratie für alle: Erfolgreicher Workshop im Parlament

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 13:48 / ©Barmherzige Brüder

Das Pilotprojekt „Parlament – einfach für dich“ entstand durch eine Anfrage von Manuela Maierhofer, der Leitung des Sr. Restituta Kafka Hauses der Barmherzigen Brüder in Gleisdorf. Ziel war es, eine DemokratieWERKstatt im Parlament zu besuchen.

Das ist das Ziel des Workshops

Die Workshop-Idee wurde von Teilnehmer des Sr. Restituta Kafka Hauses und des TaB-Stützpunkts positiv aufgenommen. Das Projekt wurde von Manuela Maierhofer in Kooperation mit der Essl Foundation und dem Zero Project gestartet. Ziel des Workshops war es, komplexe Themen wie Demokratie in leichter Sprache und mit Bildern zu vermitteln, um Menschen mit Beeinträchtigungen besser zu erreichen.

Begriffe erklären und Fragen beantworten

Der Workshop beinhaltete Diskussionen über den Begriff „Parlament“, die Funktionsweise der Demokratie, Wahlen und die Rolle des Nationalrats. Eine Führung durch das barrierefreie Parlament beeindruckte alle Teilnehmer. Die externe Trainerin Petra Plicka gestaltete den Workshop, erklärte komplexe Begriffe und beantwortete Fragen zur Demokratie. Eine Videobotschaft von Franz Josef Huainigg, ehemaliger Abgeordneter des Nationalrats, gab Einblicke in den Arbeitsalltag eines Abgeordneten.

Mehr Kontakt zu Politiker und leichter zugängliche Informationen

Die Teilnehmerinnen äußerten den Wunsch nach mehr Kontakt zu Politiker und leichter zugänglichen Informationen. Sie lobten die barrierefreie Webseite des Parlaments und wünschten sich eine ähnliche Gestaltung der Webseite des Bundeskanzleramtes.