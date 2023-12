Achtung: Dieses Produkt solltest du lieber nicht verzehren

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 15:33 / ©BILLA / Assam

Das Unternehmen hat festgestellt, dass dieses Produkt möglicherweise nicht deklarierte Sulfiten enthält. Sulfit kann bei empfindlichen Personen gesundheitliche Probleme verursachen. Deshalb wird Personen, die auf Sulfite empfindlich reagieren, dringend vom Verzehr dieses Produkts abgeraten.

Österreichweit verkauft

Der betroffene Herings Salat wurde bereits aus den Regalen der Supermärkte BILLA / BILLA PLUS / BILLA KAUFLEUTEN / SUTTERLÜTY / ADEG entfernt. Kunden, die dieses Produkt erworben haben, können es ohne Kassenbon zurückgeben. „Es sind alle Filialen österreichweit betroffen, in kleineren Filialen kann es sein, dass sie diese Produkte nicht verkauft haben, da sie ein kleineres Sortiment haben“, so Simone Hoepke, stellvertretende Konzernpressesprecherin gegenüber 5 Minuten.

Bei weiteren Fragen

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie sich per E-Mail an die Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH unter [email protected] wenden.