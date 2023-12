Match gegen HC Pustertal: VSV-Adler sind scharf auf den nächsten Sieg

Mit neu verändertem Line-up starteten die VSV-Adler zuletzt ins Match gegen Fehervar. Dieser Schachzug von Headcoach Marcel Rodman stellte sich als absolut richtig heraus. Ganz konkret rückte Maxi Rebernig in die Top-Formation zu John Hughes und Kevin Hancock auf, Marco Richter spielte in einer Linie mit Andrew Desjardins und Anthony Luciani, Alexander Rauchenwald fungierte als Center zwischen den beiden Slowenen Robert Sabolic und Blaz Tomazevic.

Line-up bleibt unverändert

Auch gegen den HC Pustertal wird das Line-up so aussehen: „Wir haben gegen Fehervar wiederum etwas verkrampft begonnen, aber danach immer besser ins Match gefunden. Am Ende haben wir das Spiel auch dank eines richtig starken Schlussdrittels und der großartigen Unterstützung unserer Fans gedreht und zwei wichtige Punkte gegen einen enorm starken Gegner geholt. Das ist sehr positiv und für uns ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist noch viel zu tun, wir müssen uns in allen Belangen weiter verbessern, arbeiten intensiv an wichtigen Kleinigkeiten. Schon morgen gegen den HC Pustertal wollen wir auch auswärts stark und kompakt sowie mit viel Herz und Leidenschaft auftreten. Wir wollen dem Gegner auch in ihrer Halle unseren Stempel aufdrücken, dann werden wir auch erfolgreich sein!“

Richter: „Geschenke wird es keine geben“

Dies sieht auch Sturmtank Marco Richter so, der sich in seiner neuen Linie mit Andrew Desjardins und Anthony Luciani sichtlich wohlfühlt und viel Herz, Kampfkraft und Leidenschaft ins Match der Blau-Weißen bringt: „Wir spielen jetzt immer besser, woran es vor allem auswärts noch hapert, ist jedoch die entsprechende Konstanz. Richtig starken Phasen stehen auch schwache Minuten entgegen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen über 60 Minuten konsequent, hart und konzentriert agieren und niemals nachlassen. Wenn wir das gegen die Südtiroler beherzigen, können wir sicherlich auch in Bruneck gewinnen!“ Dazu kommt es, so Richter, auch zu einem Wiedersehen mit den Ex-Spielern Goalie Andreas Bernard oder Rick Schofield. Richter: „Geschenke wird es deshalb jedoch sicher keine geben!“