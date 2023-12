Tabellenerster gegen Tabellenzweiten: „Wird eine megaschwere Partie“

Der 2:0-Heimerfolg gegen den HC Pustertal – dem man in den ersten beiden Saisonduellen noch unterlegen war – brachte die Rotjacken am Donnerstag auf den zweiten Tabellenplatz. „Wir waren hinten stabil, vorne war die Chancenauswertung natürlich nicht optimal, aber ich denke, das 2:0 war ein guter und vor allem auch wichtiger Sieg für uns, diesen Weg wollen wir beibehalten“, betont KAC-Stürmer Raphael Herburger.

Match gegen Fehérvár AV19 steht an

Am morgigen Samstag treten die zweitplatzierten Rotjacken auswärts beim Tabellenführer Fehérvár AV19 an. Die Ungarn konnten exakt wie Rot-Weiß in neun Spielen in Serie anschreiben, sieben Siege und zwei Overtime-Niederlagen innerhalb dieses Zeitraums brachten die Magyaren nicht nur auf den ersten Tabellenrang, sondern verschafften ihnen auch – bei einem ausgetragenen Spiel mehr – bereits einen respektablen Vorsprung von sieben Zählern auf den ersten Verfolger aus Kärnten. „Fehervar AV19 ist spielerisch sehr stark“, weiß auch Herburger, „Sie mischen nicht unerwartet vorne mit, es war davon auszugehen, dass das eine Top-Vier-Mannschaft ist. Das zeigen sie auch in fast jedem Spiel, sie sind auswärts sehr solide und zu Hause sowieso eine Macht. Das wird eine megaschwere Partie für uns, wir wollen aber Punkte mit nach Hause nehmen!“

KAC bereits am Weg nach Ungarn

Der EC-KAC hat bereits am Freitagnachmittag die Reise in Richtung Ungarn angetreten. Mit dabei waren sämtliche 21 Spieler, die in den beiden Begegnungen im bisherigen Wochenverlauf das Line-up bildeten sowie als zusätzlicher Stürmer Fabian Hochegger. Luka Gomboc läuft am Samstag wieder im Future Team auf, das in der Alps Hockey League beim HC Gherdẽina gastiert. In der rot-weißen Zweitmannschaft soll dann nach dem Jahreswechsel auch Daniel Obersteiner nach seiner langen Verletzungspause wieder zu Spielpraxis kommen.