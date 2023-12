Silvester naht: Diese Geschäfte haben rund um Neujahr offen

In vielen Kärntner Haushalten laufen die Vorbereitungen für den Silvesterabend bereits auf Hochtouren: Die letzten Glücksbringer werden eingekauft, Einkaufslisten für das Dinner am Abend geschrieben und Raketen für das Feuerwerk besorgt. Die letzten Besorgungen werden die meisten voraussichtlich am morgigen Samstag tätigen. Da der 31. heuer auf einen Sonntag fällt, sind viele Geschäfte dann für zwei Tage geschlossen. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen. Einen Überblick haben wir für euch zusammengefasst!

Öffnungszeiten im Kärntner Handel rund um Neujahr

Supermärkte Egal, ob Spar, Billa, Hofer oder Lidl! Eines haben am Samstag noch alle gemeinsam. An diesem Tag herrschen noch reguläre Öffnungszeiten. Das bedeutet … Die meisten Spar-, Eurospar- und Interspar-Filialen haben bis 18 Uhr geöffnet. Ebenso Billa, Lidl und Hofer.

Am 31. Dezember (von 6 bis 15 Uhr) und am 1. Jänner (von 6 bis 21 Uhr) hat in Kärnten dann nur mehr der Billa-Sondermarkt am Klagenfurter Hauptbahnhof geöffnet.

Drogeriemärkte Viele dm-Filialen sind am Samstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Ebenso die Bipa-Filialen.

Auch die meisten Müller -Filialen haben bis 18 Uhr geöffnet, die genauen Öffnungszeiten könnt ihr über den Filialfinder checken.

-Filialen haben bis 18 Uhr geöffnet, die genauen Öffnungszeiten könnt ihr über den Filialfinder checken. Am 31. Dezember sowie zu Neujahr sind hingegen sämtliche Drogeriemärkte in Kärnten geschlossen.

Kärntner Einkaufszentren Am Samstag haben in Villach sowohl das Atrio, als auch Neukauf und KAUFein VEZ Villach noch von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Danach verabschieden sie sich in den Feiertagsmodus. Ähnlich sieht es in Klagenfurt aus. Die City Arkaden bleiben am Samstag bis 18 Uhr, der Klagenfurter Südpark bis 17 Uhr geöffnet.

Manche Apotheke haben für Notfälle geöffnet

Notfälle, bei denen dringend ein Medikament gebraucht wird, halten sich leider weder an Kalenderdaten noch an reguläre Öffnungszeiten. Darum ist durch Bereitschaftsdienste auch über die Feiertage zu jeder Tages- und Nachtzeit immer eine Apotheke in der Nähe erreichbar und für Notfälle geöffnet. Hier findet ihr die nächste dienstbereite Apotheke.