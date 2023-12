Bergsportler (56) verstarb bei Skitour in der Steiermark

Freunde aus Wien und Niederösterreich unternahmen am 29. Dezember eine Skitour vom Preiner Gscheid in Richtung des Karl-Ludwig Hauses auf die Rax. Mittags klagte ein 56-jähriger Wiener jedoch plötzlich über Schmerzen in der Brust. Er teilte seinen Kameraden mit, dass er sich kurz hinsetzen werde. „Im Sitzen klappte der Mann plötzlich in sich zusammen und rutschte im steilen Gelände zirka 50 Meter talwärts ab“, heißt es seiten der Polizei. Seine Begleiter stiegen unverzüglich ab, leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und verständigten die Rettungskräfte.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät

Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 15 führte die Reanimationsmaßnahmen weiter, jedoch musste der Notarzt um 13.10 Uhr den Tod des Mannes feststellen. Durch den Polizeihubschrauber „Libelle Quebec“ wurden Bergretter und ein Alpinpolizist in den Nahbereich der Unfallstelle geflogen. Aufgrund des vorherrschenden Windes konnte jedoch keine Taubergung des Leichnams durchgeführt werden. Die Bergung ins Tal wurde schließlich durch die Bergrettung Mürzzuschlag durchgeführt. Weitere Ermittlungen zur Todesursache laufen. „Es konnten vor Ort keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden“, betont man seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.12.2023 um 20:24 Uhr aktualisiert