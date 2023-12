Streit eskaliert: Klagenfurterin verletzt Ex-Schwiegermutter

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 20:08 / ©5 Minuten

Unglaubliche Szenen spielten sich am frühen Freitagnachmittag, gegen 13.56 Uhr, in Klagenfurt ab. „Unter Anwendung von körperlicher Gewalt drang eine 53-Jährige in die Wohnung ihrer Ex-Schwiegermutter ein“, heißt es seitens der Polizei, die zu dem Fall hinzugezogen wurde. Die 77-Jährige erlitt im Zuge der Streitigkeiten Verletzungen. Gegen die 53-Jährige wurde daraufhin ein Annäherungs- und Betretungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wird angezeigt.