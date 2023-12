Wolken trüben am Samstag den Blick auf die Sonne

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 21:35 / ©Elisa Auer

Vor allem in den nördlichen Landesteilen ist am Samstagvormittag vorübergehend mit starker Bewölkung zu rechnen. „Weiter im Süden gibt es für ein paar Stunden ebenfalls mehr Wolken, es bleibt aber trocken“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Am Nachmittag setzt sich im ganzen Land wieder sonniges und trockenes Wetter durch. Dazu klettern die Temperaturen auf 4 bis 12 Grad.