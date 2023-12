Sonnige Aussichten zum Start ins Wochenende

Der sonnige und milde Wettertrend setzt sich auch am Samstag in Kärnten fort. In den meisten Landesteilen erwarten uns Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad plus! Nur im Klagenfurt hält sich weiter hartnäckiger Nebel. „Die Obergrenze liegt etwa bei 600 Metern Seehöhe“, teilen die Meteorologen von Geosphere Austria mit.