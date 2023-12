Rote Ampel ignoriert: Zwei Personen nach Crash verletzt

Eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin aus Ebenthal bog gestern Nachmittag, gegen 18 Uhr mit ihrem Auto unter Missachtung des Rotlichtes von der Süduferstraße in Klagenfurt in den Südring nach links ein. Dabei kollidierte sie rechtwinklig mit dem Auto eines 74-jährigen Fahrzeuglenkers aus Klagenfurt, der zur selben Zeit die Kreuzung am Südring in Richtung Süden passierte.

Ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 28-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Frau aus Ebenthal und die 73-jährige Beifahrerin des Mannes aus Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Klinikum bzw. UKH Klagenfurt eingeliefert. Die beiden Lenker blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Alkomatentest mit beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.