Nächtigungen in Österreich im November 2023 um 5,4 Prozent gestiegen

Mit einem Anstieg von 5,4 Prozent wurden insgesamt 5,15 Millionen Übernachtungen in heimischen Beherbergungsbetrieben gemeldet, verglichen mit dem Vorjahresmonat November 2022.

Erfolgreicher Start in die Wintersaison

Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas äußerte sich dazu: „Der österreichische Tourismus verzeichnete einen erfolgreichen Start in die Wintersaison. Die Zahl der Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen erreichte im November bereits 5,15 Millionen, was einem Anstieg von 5,4 Prozent im Vergleich zu November 2022 entspricht. Dies markiert den dritthöchsten Novemberwert seit 2018 mit 5,23 und 2019 mit 5,30 Millionen Übernachtungen.“

Anstieg von 5,7 Prozent

Der Anstieg der Nächtigungen im November 2023 wurde durch ein Wachstum von 5,7 Prozent bei ausländischen Gästen auf knapp 3 Millionen und um 4,9 Prozent bei inländischen Gästen auf 2,15 Millionen Übernachtungen erreicht. Die Ankünfte stiegen im gleichen Zeitraum um 9,3 Prozent auf 2,05 Millionen an.

139,73 Millionen Übernachtungen

Bis zum Ende des aktuellen Jahres 2023 wurden insgesamt 139,73 Millionen Übernachtungen verzeichnet, was einem Anstieg von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies liegt um 2,1 Prozent über dem Gesamtjahresergebnis von 2022 (136,91 Millionen). Die ausländischen Gäste verzeichneten über 100 Millionen Nächtigungen (102,30 Millionen; plus 14,2 Prozent), während inländische Gäste 37,43 Millionen Übernachtungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben verbrachten (plus 2,5 Prozent).