Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 13:43

Ein Feuer, das Mitte September in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bleiberg ausbrach, wirft nun Fragen auf – 5 Minuten berichtete. Ursprüngliche Vermutungen, dass ein technischer Defekt den Brand im Dachstuhl verursachte, werden von der Staatsanwaltschaft überprüft. Staatsanwalt Markus Kitz bestätigt gegenüber der „Kronen Zeitung“ die laufenden Ermittlungen und gibt an, dass der Verdacht auf eine vorsätzliche Ursache besteht. Ob Fahrlässigkeit oder Absicht hinter dem Feuer stecken, bleibt vorerst offen. Es gibt einen Verdächtigen, jedoch keine konkreten Beweise.

Unbewohnbares Mehrfamilienhaus – Ermittlungen andauernd

Das betroffene Mehrparteienhaus, das neben Wohnungen auch eine Arztpraxis und das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth beherbergte, ist seit dem Vorfall unbewohnbar. Die Situation bleibt angespannt, während die Untersuchungen weiterhin laufen.