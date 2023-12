Heckenbrand durch Feuerwerkskörper: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Aufgrund eines Vorfalls am 29. Dezember 2023 im Bezirk Ried im Innkreis, der sich gegen 20 Uhr ereignete, wurde eine Hecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Ein 37-jähriger Mann aus der Region hatte in seinem Garten eine Feuerwerksbatterie gezündet. Unglücklicherweise gelangte eine der Raketen aus bisher ungeklärten Gründen in die Thujen-Hecke des angrenzenden Nachbargrundstücks, was zu deren Entzündung führte.

Hausfassade beschädigt

Der Verursacher des Vorfalls versuchte eigenständig, das Feuer weitgehend zu löschen, bevor die Freiwillige Feuerwehr verständigt wurde. Bei deren Ankunft hatte der Brand bereits die dreieinhalb Meter hohe Hecke erfasst. Die Fassade des angrenzenden, momentan unbewohnten Hauses trotz der sofortigen Löschbemühungen beschädigt.

Ermittlungen laufen

Glücklicherweise bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Personen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen und somit größere Schäden verhindern. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.