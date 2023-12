Heilige Messen zum Jahresschluss und zum Jahresbeginn

Diözesanbischof Dr. Josef Marketz feiert um 17 Uhr die Heilige Messe zum Jahresschluss im Klagenfurter Dom. Musikalisch gestaltet wird die Messe, die auch via Livestream auf www.kath-kirche-kaernten.at/dom-klagenfurt-live übertragen wird, von SolistInnen, Chor und Orchester der Dommusik (Leitung: Domkapellmeister Thomas Wasserfaller) mit der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart und dem „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel. Am Montag, dem 1. Jänner, feiert Bischof Marketz um 11.30 Uhr die hl. Messe in der Kirche „Hl. Johannes der Täufer“ in Flattnitz, einer Filialkirche der Pfarre Glödnitz.