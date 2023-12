Neues Jahr, neue Mitbewohner: Haustiere warten im Tierheim auf dich

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 09:47 / ©Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Der lebensfrohe Familienhund Jimmi

Jimmi, ein kleinerer, dreifarbiger Mischlingshund, geboren am 31. Mai 2023 und männlich kastriert, bezaubert mit seinem Charme und einer liebevollen Persönlichkeit. Er ist äußerst menschenbezogen und liebt es, sich in die Arme seiner Liebsten zu kuscheln. Jimmi ist lebensfroh und genießt ausgiebige Spaziergänge, bei denen er mit wedelndem Schwanz die Welt erkundet und neue Abenteuer erlebt. Er versteht sich gut mit Kindern und zeigt freundliches Interesse an anderen Hunden. Jimmi, geboren aus Liebe, ist bereit, sein Herz einer Familie zu schenken, die einen treuen, kuscheligen und lebensfrohen Begleiter sucht.

Frau Maier sucht ein Zuhause mit Sonnenschein

Frau Maier, eine anmutige, grau getigerte Katze, geboren 2013 und weiblich kastriert, sucht aus dem Tierheim ein neues Zuhause. Sie ist eine echte Freiluftliebhaberin, die es genießt, im Garten zu entspannen, Sonnenstrahlen zu fangen und den Wind durch ihr Fell streichen zu lassen. Während Frau Maier gut mit anderen Katzen auskommt, ist die Gesellschaft anderer Katzen für sie kein Muss. Ein ruhiges Zuhause, vorzugsweise ohne das lebhafte Treiben von Kleinkindern, wäre für sie ideal, um ihre Tage in Gelassenheit zu verbringen.

Die entspannte Fee

Die dreifarbige, weiblich kastrierte Katze Fee, geboren circa 2019, sucht aus dem Tierheim heraus ein liebevolles Zuhause. Anfangs zeigt sie sich vielleicht etwas zurückhaltend, aber mit Geduld zeigt sie ihre sanfte und anhängliche Seite. Sobald Fee Vertrauen gefasst hat, genießt sie Streicheleinheiten und Nähe. Sie liebt es, sich in ruhigen Ecken und kuscheligen Verstecken zu entspannen. Ein friedliches Zuhause, idealerweise ohne andere Haustiere oder kleine Kinder, wäre für Fee perfekt, da sie eine ruhige und entspannte Umgebung bevorzugt.

Teddy und Stupsi – zwei sympathische Begleiter

Teddy und Stupsi, zwei männliche, kastrierte Kaninchen, geboren im Februar 2023, suchen ein neues Zuhause. Mit ihrem charmanten braun-weißen Fell sind sie ein echter Hingucker. Die beiden verstehen sich hervorragend und sind ausschließlich an die Innenhaltung gewöhnt. Sie zeichnen sich durch ihre menschenbezogene und neugierige Natur aus, was sie zu idealen Begleitern für liebevolle Tierfreunde macht.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.