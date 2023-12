So fahren die Grazer Öffis in der Silvesternacht

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 10:09 / ©Holding Graz/Scheriau

Das Silvesterspektakel am Hauptplatz startet mit der ersten Show um 17.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr bis 1.30 Uhr wird für die Straßenbahnlinien 1, 23, 4, 5, 6 und 7 dann ein Schienenersatzverkehr wegen der Veranstaltung und der Sperre des Hauptplatzes eingerichtet. Im neuen Jahr, nach 1.30 Uhr, sorgen die Graz Linien bis Betriebsbeginn dafür, dass jeder mit seiner Öffi-Anbindung in neuen Jahr nach Hause fahren kann. Aber Achtung: Die Nachtbusse fahren in der Silvesternacht nicht.

Schienenersatzverkehr während Silvesterspektakel

Linie E5 als Ersatz für Straßenbahn Linie 5 Linie E5: Jakominiplatz – Andritz (Ersatz für die Linie 5): Richtung Andritz: Die Busse fahren ab Jakominiplatz (Haltestelle der Linie 5 – Steig D) über Andreas-Hofer-Platz – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Schienenbereich Keplerbrücke – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Grabenstraße – Grazer Straße nach Andritz . Richtung Jakominiplatz: Ab Andritz fahren die Busse über Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Körösistraße zur Bushaltestelle Keplerbrücke und weiter über Lendkai – Grieskai – Tegetthoffbrücke – Andreas-Hofer-Platz – Neutorgasse – Radetzkystraße zum Jakominiplatz .

Zu den bestehenden Straßenbahnhaltestellen werden folgende Ersatzhaltestellen (für beide Richtungen) eingerichtet: Die Haltestelle „Grazerstraße“ wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt. Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof. Die Haltestelle „Schlossbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schlossbergplatz eingerichtet. Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle am Kaiser-Franz-Josef-Kai eingerichtet. Die beiden Haltestellen „Schlossbergbahn“ und „Schlossbergplatz“ in Richtung Puntigam werden bei der Haltestelle „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ am Lendkai vor dem Kunsthaus eingerichtet. Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67/67E eingerichtet. In Richtung Andritz wird die Schienen-Ersatzverkehrshaltestelle am Andreas-Hofer-Platz vor der Steiermärkischen Bank bedient.

Ersatz für die Straßenbahnlinien 1,4,6 und 7 Linie E: Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse (Ersatz für die Linien 1, 4, 6 und 7): Richtung Asperngasse: Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle der Linien 1, 6 und 7 vor den Marktständen – Steig A) über Neutorgasse – Andreas Hofer Platz – Tegetthoff-Brücke – Belgiergasse – Annenstraße _ Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Eggenberger Straße zur Endhaltestelle Asperngasse. Richtung Jakominiplatz : Ab der Endhaltestelle Asperngasse fahren die Busse über Laudongasse – Daungasse –Asperngasse – Eggenberger Straße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Annenstraße – Belgiergasse – Andreas-Hofer-Platz – Neutorgasse – Radetzkystraße zum Jakominiplatz.

Zu den bestehenden Straßenbahnhaltestellen werden folgende Ersatzhaltestellen (für beide Richtungen) eingerichtet: Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird zum „Jakominiplatz“ verlegt. Die Haltestellen „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ werden bei den Haltestellen „Bad zur Sonne“ der Buslinie 67/67E in der Belgiergasse eingerichtet.

Mit den Öffis ins neue Jahr

In der Silvesternacht fahren wir mit den Abendlinien in das neue Jahr. Die Abendlinien fahren von 23.30 bis 1.30 Uhr im 30-Minuten-Takt, danach fahren die Öffis in 60-Minutenintervallen. Mehr Infos gibt es auf der Website der Holding Graz.

So fahren die Straßenbahnen in der Silvesternacht In der Silvesternacht verkehren folgende Straßenbahnlinien und Ersatzbuslinien ab Jakominiplatz um 23.30, 0.00, 0.30 und 1.00 Uhr aufgrund der behördlichen Sperre wegen des Silvesterspektakels: Linie 1: Mariatrost – Jakominiplatz Linie 3/5: Krenngasse – Jakominiplatz – Zentralfriedhof/ E5 nach Puntigam Linie 6/4: St. Peter – Jakominiplatz – Liebenau Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz Linie 1/7: Eggenberg/UKH – Asperngasse – Wetzelsdorf Linie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City Linie E: Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse (Ersatz für die Linien 1, 4, 6 und 7) Linie E5: Jakominiplatz – Andritz (Ersatz für die Linie 5) Von 1.30 Uhr (nach der Aufhebung der Sperre der Innenstadt und dem Ende des Ersatzverkehrs) bis 4.30 Uhr verkehren die Straßenbahnlinien alle 60 Minuten wie folgt: Linie 1: Mariatrost – Eggenberg/UKH Linie 23: Wird durch die verlängerte Linie 60 im Abschnitt Jakominiplatz – Krenngasse ersetzt Linie 4: Reininghaus – Liebenau Linie 5: Andritz – Puntigam Linie 6: St. Peter – Smart City Linie 7: LKH Med Uni – Wetzelsdorf