Einkaufen rund um Silvester: Diese Geschäfte haben geöffnet

Die Vorbereitungen für den Silvesterabend sind in vielen steirischen Haushalten so gut wie abgeschlossen: Glücksbringer wurden gekauft, Raketen für das Feuerwerk besorgt und die Zutaten für das Dinner sind auch schon im Kühlschrank. Wer bei all der Planung aber etwas vergessen hat, hat heute noch die Möglichkeit einzukaufen.

Lebensmittel einkaufen

Einige Lebensmittelgeschäfte haben oft auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet – So wird es in vielen Fällen auch am heutigen 31. Dezember und morgigen Neujahrstag sein. Alle Billa-Sonderöffnungszeiten findest du hier. Welche Spar-Filialen in deiner Nähe geöffnet haben, kannst du hier nachsehen. In der Not können auch „Billa stop&shop“ sowie „Spar-Express“ an den Tankstellen „JET“ bzw. „Turmöl“ zum Lebensmittel-Kauf aufgesucht werden. Welche Tankstelle in deiner Nähe geöffnet hat, findest du zum Beispiel in der ÖAMTC-App.