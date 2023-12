Neuer Bonus bringt diesen Personen bis zu 400 Euro mehr im Monat

Eigentlich hätte der sogenannte Bildungsbonus mit Stichtag heute auslaufen sollen. Die Bundesregierung hat sich aber dazu entschieden, diesen nun ab 2024 als Schulungszuschlag NEU unbefristet zu verlängern und auszubauen.

Während Pandemie ins Leben gerufen

Was ist nun dieser Bildungsbonus? Der Bildungsbonus wurde 2020 während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Beim AMS arbeitslos gemeldete Personen, die an Schulungen teilnehmen, erhielten dann zusätzlich zum AMS-Geld eine weitere Förderung. Ab einer Schulungsdauer von vier Monaten sah der Bildungsbonus einen Schulungszuschlag von rund 190 Euro monatlich vor.

Zuschläge sind unterschiedlich hoch

Konkret sieht der Schulungszuschlag NEU eine dreistufige Förderung vor. Je nach Dauer der Schulung erhalten Schulungsteilnehmer unterschiedlich hohe Zuschläge. Stufe 1, als Basisstufe in der Höhe von rund 75 Euro pro Monat, ist ein grundsätzlicher Schulungszuschlag, den Schulungsteilnehmer beim Start einer Schulungsmaßnahme unabhängig von ihrer Dauer erhalten. Stufe 2 sieht eine Förderung in der Höhe von rund 224 Euro pro Monat vor und wird ab einer Schulungsdauer von mindestens vier Monaten gewährt. Stufe 3 gilt nur für Schulungsmaßnahmen ab einer Dauer von mindestens 12 Monaten. In dieser letzten Stufe erhalten Personen, die sich ein Jahr oder länger in einer Schulungsmaßnahme befinden, einen Zuschlag von 374 Euro monatlich.

145.000 Personen profitieren davon

„„Teilnehmer an AMS-Schulungen erhalten mit dem Schulungszuschlag NEU eine gestaffelte Förderung, je nach Qualifizierungsdauer, die jene des Bildungsbonus deutlich übersteigt. Zusätzlich wird der Schulungszuschlag NEU valorisiert, also an die jährliche Inflation angepasst. Vom Schulungszuschlag NEU kann eine große Zahl von AMS-Schulungsteilnehmern von voraussichtlich rund 145.000 Personen profitieren. Im kommenden Jahr stehen dafür im AMS-Budget insgesamt 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Damit wollen wir beim AMS gemeldete Personen zur Teilnahme insbesondere an längeren Aus- und Weiterbildungen ermutigen“, so der Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher abschließend.