Raketen, Böller und Co: Welche Regeln gelten in Österreich?

In einigen Gemeinden Österreichs ist es generell verboten Feuerwerkskörper zu zünden, allerdings darf man in anderen sehr wohl welche schießen. Aber auch hier gelten Regeln, an die man sich halten muss.

Die verschiedenen Kategorien

Generell erlaubt sind Feuerwerkskörper der Kategorie 1. Darunter fallen beispielsweise Wunderkerzen und Knallerbsen. Allerdings muss man mindestens 12 Jahre alt sein, um sie verwenden zu dürfen. Verboten im Ortsgebiet sind Raketen und Co der Kategorie 2 allgemein, hier können aber Gemeinden auch Ausnahmen erteilen. Darunter fallen mitunter Batteriefeuerwerke und Knallfrösche. Für Feuerwerkskörper der Kategorie 3 & 4 gelten strenge Regeln. Das sind zb.: Feuerräder und Feuerwerksbomben. Diese dürfen hauptsächlich von fachkundigen Personen (Pyrotechniker) beziehungsweise mit einer behördlichen Genehmigung, geschossen werden.

Hier gilt absolutes Verbot

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern der Kategorie F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrösche etc.) ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten. Dem Bürgermeister steht es frei, teilweise eine Ausnahme zu erlauben, aber nur, soweit keine Gefährdung für Menschen, deren Eigentum, die öffentliche Sicherheit oder unzumutbare Lärmbelästigungen zu befürchten ist. Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Gotteshäusern sowie Tierheimen und Tiergärten ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern grundsätzlich immer verboten, auch außerhalb des Ortsgebietes. Der Bürgermeister kann in diesem Fall keine Ausnahme erlauben. Nur wenn es sich um Feuerwerkskörper/Silvesterknaller handelt, die keinen Lärm erzeugen, kann die für die betreffende Einrichtung verantwortliche Person ihre Zustimmung erteilen, sofern keine Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschen oder die öffentliche Sicherheit entsteht. (Quelle österreich.gv.at)

