Schwer verletzt: Wienerin musste mit Hubschrauber geborgen werde

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 16:57 / ©ARA Flugrettung

Eine 29-jährige Wienerin unternahm heute, am 31. Dezember, vormittags, mit einem 31-jährigen Niederösterreicher eine Schitour auf den 2440 Meter hohen Rosennock im Bezirk Spittal an der Drau. Bei der Abfahrt vom Gipfel kam die Frau in einer Seehöhe von ca. 1750 Metern aus Eigenverschulden zu Sturz und konnte nicht mehr weiterfahren.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ihr Begleiter setzte einen Notruf ab. Die Frau wurde schließlich vom Team des Rettungshubschraubers Alpin 1 mit einer schweren Verletzung geborgen und in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Im Einsatz standen auch elf Mitglieder der Bergrettung Radenthein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 16:58 Uhr aktualisiert