Weil Rakete nicht gleich zündete: Mann macht folgenschweren Fehler

Er stellte er die Rakete zuvor in eine PET-Flasche und fixierte diese mittels eines Holzpfostens. Nach dem Anzünden entfernte er sich vorerst von dem Feuerwerkskörper, doch als diese nicht gleich startete, ging er zurück und wollte sie nochmals anzünden.

Unglück nahm seinen Lauf

In diesem Moment feuerte der Pyrotechnikartikel jedoch ab und schleuderte das Mobiltelefon des Mannes aus dessen Hand direkt in sein Gesicht. Dadurch erlitt er eine schwere Verletzung im Handbereich und musste nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Die Erhebungen zur Klärung des genauen Unfallherganges sind noch nicht abgeschlossen. Fremdverschulden konnte bis dato nicht festgestellt werden.