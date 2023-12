Panik zu Silvester: Was kann ich tun, wenn mein Hund entläuft?

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 20:14 / ©Csankovszki Tibor/Pexels

Viele Tierbesitzer fürchten sich vor Silvester. Verständlich, da sehr viele Haustiere unter dem Lärm der Feuerwerke und Co leiden. Es entlaufen auch viele Hunde an diesem Tag. 5 Minuten hat über dieses Thema mit der in Klagenfurt lebenden Hundeexpertin und Gründerin der K9 Pro Suchhunde Alexandra Grunow gesprochen.

Am Ort bleiben

„Das Wichtigste ist es, am Ort zu bleiben, wo der Hund entlaufen ist. Nicht weggehen und auch nicht das Tier suchen, einfach dort bleiben. Das kann sehr lange dauern, aber es ist notwendig, die Zeit auszuharren, bis der Hund wieder von selber zurückkommt, wenn er sich beruhigt hat“, erklärt Grunow. Hier kann es sich auch um Stunden handeln, dennoch ist das beste Möglichkeit um das Tier wiederzufinden.

„Bitte nicht aktiv auf ihn zu gehen“

„Wenn der Hund dann zurückkommt, bitte nicht aktiv auf ihn zu gehen, einfach sitzen bleiben. Er steht noch enorm unter Stress und könnte wieder weglaufen. Am besten telefonieren, reden und ihm ein Futter hinstellen, aber darauf warten, dass er wieder von selbst zu euch kommt“, sagt die Hundeexpertin. Das Tier braucht viel Zeit, um sich zu beruhigen.

Wann bei K9 anrufen?

Sollte der Hund verletzt worden sein, eine Leine/Geschirr trägt oder sehr jung/alt ist, dann bitte gleich die K9 Pro Suchhunde anrufen, damit sie gleich helfen können. „Natürlich können auch andere Tierbesitzer anrufen, damit wir ihnen erklären können, was sie tun sollen und um sie zu beruhigen. Lieber einmal mehr anrufen, ein Anruf kostet nichts“, erklärt Alexandra Grunow. Hier findest du noch einige Tipps.