Notlage zu Silvester: Pärchen musste stundenlang in der Kälte ausharren

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 13:28

Eigentlich hätte die hochalpine Wanderung zum Jahreswechsel ein schönes Erlebnis werden, für das Pärchen aus Deutschland endete die Tour aber in einem Desaster. Gestartet waren der 26-Jährige und seine 39-jährige Freundin schon am 31. Dezember 2023. Ihr Ziel: Die Reißeckhütte auf 2.287 Meter.

Wetter machte Weiterkommen unmöglich

Der Schneefall und der starke Wind machte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung: Es gab kein Weiterkommen mehr. Die beiden errichteten deshalb ein Notbiwak unterhalb der Mühldorfer Ochsenalm auf 1.850 Meter. Das Wetter wurde aber zunehmend schlechter, weshalb die Urlauber am Neujahrstag, dem 1. Jänner 2024, gegen 3 Uhr einen Notruf absetzten.

Stundenlanges Warten auf Rettung

Es dauerte mehrere Stunden, bis die Einsatzkräfte der Bergrettung Kolbnitz die beiden Wanderer erreichten. Einen zweistündigen Fußmarsch mussten die Retter bis zu den in Not geratenen Bergsteiger hinlegen. Um 6.30 Uhr kam die Rettung schließlich an. Die beiden unverletzten Wanderer waren erschöpft und leicht unterkühlt. „In weiterer Folge wurden die beiden Deutschen von den Einsatzkräften zur Schoberbodenstrasse begleitet und dann mit dem Einsatzfahrtzeug der Bergrettung Koblnitz ins Tag gefahren“, berichtet die Polizei.

Im Einsatz standen Sechs Einsatzkräfte der Bergrettung Kolbnitz

Ein Alpinpolizist der AEG Spittal/Drau

Polizeistreife der PI Obervellach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 13:58 Uhr aktualisiert