Kleidung fing Feuer: Pensionistin kam ums Leben

Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstleisters wollte im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeiten am 31. Dezember 2023, gegen 11.15 Uhr, einer 89-jährigen Frau ihr tägliches Mittagessen in deren Wohnhaus im Stadtgebiet von Baden bringen. Dabei bemerkte sie bereits beim Öffnen der Hauseingangstüre eine starke Rauchentwicklung im Inneren des Hauses und später die bereits verstorbene 89-Jährige in der Küche der Liegenschaft.

Offenes Feuer am Gasherd

Nach den gemeinsamen Erhebungen durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, und Sachverständigen des Bundeskriminalamtes, ist davon auszugehen, dass ein offenes Feuer am Gasherd in der Küche die Kleidung des Opfers in Brand gesetzt haben dürfte, wodurch die 89-Jährige in Folge zu Tode kam.